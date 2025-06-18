Mash: В России могут запретить парковку электромобилей на закрытых паркингах

В России могут запретить стоянку и зарядку электромобилей и гибридов на закрытых паркингах из-за риска возгорания. Об этом в среду, 18 июня, пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что обращение уже направили министру МЧС РФ Александру Куренкову. Автором инициативы выступил Национальный автомобильный союз (НАС).
Вице-президент НАС Ян Хайцеэр заявил, что электромобили на закрытых паркингах представляют опасность из-за выделения дыма, токсичных веществ и длительного горения, что может привести к полному выгоранию стоянки и создать угрозу для близлежащих жилых домов.
В качестве меры он предложил разрешить парковку таких автомобилей только на открытых площадках, как это уже практикуется в ряде стран, передает Telegram-канал.
Ранее китайская компания Zeekr планировала отключать электромобили, ввезенные в Россию нелегально. Компания заявила о своем намерении бороться с автомобилями, которые были незаконно экспортированы.
С начала этого года утилизационный сбор на электромобили в России увеличился в 20,5 раза. Для электрокаров старше трех лет эта сумма возросла до 1,2 миллиона рублей, в то время как ранее она составляла всего 122 тысячи рублей.