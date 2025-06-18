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Пашинян заявил, что национализирует ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна

Глава Армении Николя Пашинян в среду, 18 июня, заявил, что намерен национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащее российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.

Глава Армении Николя Пашинян в среду, 18 июня, заявил, что намерен национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащее российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну.

— Я думаю, что пришло время, когда ЗАО «Армянские электрические сети» должно быть национализировано. Это произойдет быстро, и моя задача — чтобы все сотрудники ЗАО добросовестно выполняли свои трудовые обязанности, — написал Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

17 июня к дому Самвела Карапетяна приехали силовики, после чего эвакуировали машины жильцов и гостей. В доме предпринимателя провели обыски. По данным МВД Армении, в ходе операции задержали около 20 человек. Сам миллиардер уже успел прокомментировать произошедшее. Он выступил с инициативой бороться за святыни народа Армении.

Никол Пашинян рискует сам оказаться «с чем-нибудь очень неприятным во рту». Таким образом главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание армянского лидера о задержании в Ереване Самвела Карапетяна.