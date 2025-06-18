Пашинян заявил, что национализирует ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна

17 июня к дому Самвела Карапетяна приехали силовики, после чего эвакуировали машины жильцов и гостей. В доме предпринимателя провели обыски. По данным МВД Армении, в ходе операции задержали около 20 человек. Сам миллиардер уже успел прокомментировать произошедшее. Он выступил с инициативой бороться за святыни народа Армении.