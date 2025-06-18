Роскачество заявило, что белорусскую Coca-Cola сняли с продажи в России

По его словам, проверяются все товары, представленные на полках российских магазинов. Глава ведомства отметили, что при исследовании энергетиков закупался известный польский бренд, который завозится в Россию через третьи страны. Он добавил, что закупалась Coca-Cola, которая была произведена в Беларуси.