Роскачество заявило, что белорусскую Coca-Cola сняли с продажи в России. Подробности ТАСС озвучил руководитель Роскачества Максим Протасов.
По его словам, проверяются все товары, представленные на полках российских магазинов. Глава ведомства отметили, что при исследовании энергетиков закупался известный польский бренд, который завозится в Россию через третьи страны. Он добавил, что закупалась Coca-Cola, которая была произведена в Беларуси.
— В обоих случаях содержание ортофосфорной кислоты было выше допустимого, информация на русском языке на упаковке отсутствовала, — акцентировал внимание Максим Протасов.
Глава Роскачества подчеркнул, что по причине указанных нарушения товары были сняты с полок российских магазинов. Он отметил, что специалисты ведомства и далее будут продолжать исследовать подобную продукцию.
Кстати, популярный робот-пылесос попал под запрет продаж в Беларуси из-за блока питания.
Тем временем популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси.
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