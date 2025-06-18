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Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом в среду, 18 июня, сообщил МХТ Чехова.

Умерла народная артистка России Наталья Тенякова. Об этом в среду, 18 июня, сообщил МХТ Чехова.

— Потеря фундаментальная, подкашивающая. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир. Художественный театр глубоко скорбит и выражает соболезнования Дарье Юрской и всей семье Натальи Максимовны, — говорится в публикации театра в Telegram-канале.

Уточняется, что о дате прощания будет сообщено дополнительно.

Она родилась в 1944 году. Тенякова окончила престижный Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Свое первое профессиональное признание получила в ленинградском театре имени Ленинского комсомола, однако настоящую известность ей принесла работа в Большом драматическом театре Ленинграда, куда ее приняли в 1967 году. Среди ярких ролей в кинематографе зрители помнят Наталью Тенякову по фильмам «Любовь и голуби», «Отцы и дети», «Гроза над Белой».