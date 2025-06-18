Диетолог Байтурова развеяла миф о пользе обезжиренного молока

Молоко животного происхождения может быть полезной частью рациона, если у человека нет проблем с пищеварением. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог и диетолог Евгения Байтурова. Она пояснила, что для полноценного усвоения молока — будь то коровье, козье или другое — организм должен вырабатывать достаточное количество ферментов.