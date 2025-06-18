Диетолог Байтурова развеяла миф о пользе обезжиренного молока

Молоко животного происхождения может быть полезной частью рациона, если у человека нет проблем с пищеварением. Об этом «Москве 24» рассказала врач-эндокринолог и диетолог Евгения Байтурова. Она пояснила, что для полноценного усвоения молока — будь то коровье, козье или другое — организм должен вырабатывать достаточное количество ферментов.
Эксперт отметила: при лактазной недостаточности, когда организм не способен расщеплять молочный сахар, употребление молока вызывает неприятные симптомы — вздутие, бурление в животе и другие расстройства пищеварения. Кроме того, усвояемость может зависеть от объёма: некоторым людям удаётся легко переварить один стакан, но при увеличении количества возникают проблемы.
Байтурова также прокомментировала распространённое мнение о том, что обезжиренное молоко якобы полезнее. По её словам, существенной разницы между обычным и обезжиренным продуктом нет — они отличаются лишь по калорийности, но не по содержанию полезных веществ.
Что касается выбора между козьим и коровьим молоком, диетолог подчеркнула, что оба варианта близки по составу. Различия касаются лишь некоторых витаминов и микроэлементов, при этом козье молоко, по её словам, может усваиваться чуть быстрее.
Она также призвала не бояться пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока, несмотря на их длительный срок хранения.
«Чтобы продукт добрался до покупателя, срок хранения приходится увеличивать. Однако витамины, белок, кальций и жир в таких напитках остаются. Термическая обработка лишь позволяет избавить их от порчи. Тем не менее стоит выбирать продукт с меньшим сроком годности, если вы выпьете его в течение одного-двух дней», — заявила врач.
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