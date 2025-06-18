На Украине было объявлено о розыске российского исполнителя Григория Лепса. Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел.
СБУ объявила о розыске Григория Лепса ещё 4 марта. Его подозревают в материальной поддержке армии России. Одной из причин такого решения стало обещание артиста: Лепс заявил, что будет платить по миллиону рублей каждому военнослужащему, который уничтожит танк ВСУ зарубежного производства.
СБУ часто заочно предъявляет обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественности. Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский также подписывает указы о санкциях против физических и юридических лиц из России и других стран, которых Киев считает связанными с РФ.
Ранее сообщалось, что суд на Украине заочно приговорил бывшего адвоката Шария и Медведчука к 10 годам тюрьмы. В отношении Рыбина выдвинуто обвинение по статье «Коллаборационная деятельность».