СБУ часто заочно предъявляет обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественности. Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский также подписывает указы о санкциях против физических и юридических лиц из России и других стран, которых Киев считает связанными с РФ.