Волгоградцев предупредили о кишечных инфекциях в летний сезон

Лето — пора отдыха и путешествий, но в жаркое время года возрастает риск подхватить кишечную инфекцию. Жители Волгограда и Волгоградской области должны быть особенно бдительными, чтобы избежать неприятных последствий. Роспотребнадзор предупреждает о повышенной опасности заражения различными видами кишечных инфекций, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.