Волгоградцев предупредили о кишечных инфекциях в летний сезон

Лето — пора отдыха и путешествий, но в жаркое время года возрастает риск подхватить кишечную инфекцию. Жители Волгограда и Волгоградской области должны быть особенно бдительными, чтобы избежать неприятных последствий. Роспотребнадзор предупреждает о повышенной опасности заражения различными видами кишечных инфекций, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Кишечные инфекции вызывают диарею, рвоту, боли в животе и повышение температуры. Возбудителями могут быть бактерии (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, холера, иерсиниоз) или вирусы (ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная, норовирусная инфекции, гепатит А). Заболеть можно в любое время года, но летом риск существенно возрастает из-за жары и скопления людей.
При появлении любых признаков кишечной инфекции, особенно у детей, необходимо немедленно обратиться к врачу. Своевременное лечение поможет избежать осложнений.