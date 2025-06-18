«Вернулась со съемок и обомлела»: Наталья Штурм установила жесткие правила в новом доме

Певица установила правила.
Певица Наталья Штурм две недели назад въехала в своей новенький трехэтажный дом, а уже столкнулась с проблемами. Артистка живет в особняке вместе с дочкой и внуками, но такое соседство не всегда ей в радость. В разговоре с URA.RU певица рассказала: она уже установила жесткие правила.
«Я как владелец и собственница дома озвучила свои правила. Кабинет, спальня, тренажерный зал — мои, санузел на втором этаже — наш с дочкой, сауна — общая. А то дети — как споры. Я только уехала на съемки, возвращаюсь, а в моей шикарной гостиной паровозики и машинки стоят. Я обомлела! В общих местах я присутствие детей не должна ощущать. Дети должны знать свое место!» — делится Наталья.
Она четко разграничила — есть территории детей, есть ее. И даже когда отец Николаза прислал грузовик игрушек, они все отправились на дворовую детскую площадку, а не в дом. «То есть он из своей квартиры все это вынес, решил мой дом захламлять. Не пойдет! Я все эти игрушки вынесла на площадку. Мой дом — территория лакшери вайба и релакса и счастья!» — резюмировала звезда.
Певица не нарадуется: дом всего в 20 километрах от Москвы. Огромная территория позволяет проводить на нем и съемки, выезжать вообще никуда не надо.