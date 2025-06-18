«Вернулась со съемок и обомлела»: Наталья Штурм установила жесткие правила в новом доме

Она четко разграничила — есть территории детей, есть ее. И даже когда отец Николаза прислал грузовик игрушек, они все отправились на дворовую детскую площадку, а не в дом. «То есть он из своей квартиры все это вынес, решил мой дом захламлять. Не пойдет! Я все эти игрушки вынесла на площадку. Мой дом — территория лакшери вайба и релакса и счастья!» — резюмировала звезда.