Умерла Наталья Тенякова, звезда фильма «Любовь и голуби»

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра … человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.