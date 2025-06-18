Умерла Наталья Тенякова, звезда фильма «Любовь и голуби»

В возрасте 80 лет умерла из жизни знаменитая актриса Наталья Тенякова. Об этом сообщили в МХТ имени Чехова.
«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра … человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
Наталья Тенякова дебютировала в кино в 1966 году, исполнив роль Лиды Рязаевой в мелодраме «Старшая сестра» по пьесе Александра Володина, однако среди наиболее известных киноработ — роли в комедии «Любовь и голуби» (роль Шуры) и детективном телесериале «Следствие ведут знатоки».
В 1967 году Наталья Тенякова стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра, где дебютировала в спектакле «Лиса и виноград» и уже через пару лет стала одной из ведущих актрис товстоноговской труппы.
Народная актриса РФ награждена орденами Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета. Кроме того, Наталья Тенякова была лауреатом театральной премии «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль».