Эксперт рассказал о пользе закона о переносе даты оплаты ЖКХ

Государственная дума РФ ранее приняла новый закон, в соответствии с которым крайний срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги переносится с 10-е на 15-е число месяца. В беседе с «Российской газетой» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что соответствующее нововведение облегчит процесс оплаты для россиян.
По словам собеседника издания, увеличение срока оплаты предоставляет гражданам больше времени для внесения платежей. Он обратил внимание на то, что это особенно важно для тех людей, которые получают зарплатные или пенсионные выплаты в 10-х числах месяца.
Как заметил Щербаченко, данное нововведение приведет к снижению риска просрочки и начисления пеней, ведь у людей будет больше времени на обработку платежей. Эксперт подчеркнул, что в результате будет возможность частично снизить задолженность перед компаниями ЖКХ, ведь раньше просрочка считалась с 11-го числа каждого месяца, а теперь она будет считаться с 16-го числа.
Собеседник издания резюмировал, что соответствующее изменение несет выгоду для жильцов, но оно требует определенной адаптации со стороны управляющих компаний и финансовых сервисов.
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