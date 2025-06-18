Эксперт рассказал о пользе закона о переносе даты оплаты ЖКХ

Как заметил Щербаченко, данное нововведение приведет к снижению риска просрочки и начисления пеней, ведь у людей будет больше времени на обработку платежей. Эксперт подчеркнул, что в результате будет возможность частично снизить задолженность перед компаниями ЖКХ, ведь раньше просрочка считалась с 11-го числа каждого месяца, а теперь она будет считаться с 16-го числа.