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Первый этап благоустройства уфимского Кошкиного леса завершится в 2025 году

На территории леса установят мафы, скамейки и скворечники.

Источник: Комсомольская правда

В этом году завершится первый этап благоустройства Кошкиного леса. Об этом сообщил глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. По его словам, в лесу планируют установить малые архитектурные формы, удобные скамейки и домики для птиц, а также создать современный вход в лесопарковую зону.

Сейчас подрядчик расчистил более километра лесных тропинок, убрали сухостой и поваленные деревья. В ближайшие дни на объект выйдут строители, которые приступят к основному этапу благоустройства.

— Эти преобразования станут частью масштабного проекта «Уфимское ожерелье». Первый этап работ в Кошкином лесу должен быть полностью готов к 2025 году, — сказал Тарасов.

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