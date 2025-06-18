Первый этап благоустройства уфимского Кошкиного леса завершится в 2025 году

В этом году завершится первый этап благоустройства Кошкиного леса. Об этом сообщил глава Октябрьского района Уфы Антон Тарасов. По его словам, в лесу планируют установить малые архитектурные формы, удобные скамейки и домики для птиц, а также создать современный вход в лесопарковую зону.