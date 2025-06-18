В Шушенском стартует первый летний лагерь для взрослых «Лето Ильича»

Для участия в лагере необходимо зарегистрироваться на сайте летоильича.рф. Тем, кто не успел зарегистрироваться заранее, будет предоставлена возможность присоединиться к отрядам по приезде при наличии свободных мест. Для желающих отдыхать отдельно также будет выделена территория. Программа и локации доступны как для свободного посещения, так и по предварительной записи.