В Шушенском стартует первый летний лагерь для взрослых «Лето Ильича»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Агентство по туризму Красноярского края объявило о проведении первого летнего лагеря для взрослых под названием «Лето Ильича», который пройдет с 26 по 29 июня в поселке Шушенское. Участие в лагере бесплатно и доступно для всех желающих от 18 лет. Мероприятие организовано с поддержкой нацпроекта «Туризм и гостеприимство», направленного на развитие событийного туризма.
Шушенское, известное своей историей и природной красотой, стало местом, где Владимир Ленин провел несколько лет своей ссылки, которые он впоследствии назвал лучшими в жизни. Этот период стал временем формирования его идей и мечтаний о будущем.
Лагерь «Лето Ильича» предлагает участникам уникальную программу, основанную на советской эстетике и традициях пионерских лагерей. Участники будут разделены на «отряды», каждый из которых получит своё название и будет иметь командиров и «вожатых». Палаточный городок сможет разместить до 15 палаток на каждую зону.
Программа лагеря включает общий распорядок дня: утренние зарядки, линейки, прием пищи, экскурсии и творческие занятия. Участники будут зарабатывать баллы за активность, а лучший отряд получит памятные призы по итогам смены.
В рамках лагеря предусмотрены интерактивные мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, лекции и экскурсии по культурным объектам региона, включая музей-заповедник «Шушенское». Вечерами будут организованы костры, «огоньки» и ярмарки.
Каждый день на главной сцене будут выступать приглашенные артисты. 28 июня зрителей порадуют хэдлайнеры — группа «Ирония судьбы», Алексей Глызин и Slava Marlow. Все концерты бесплатны для жителей и гостей поселка.
Для участия в лагере необходимо зарегистрироваться на сайте летоильича.рф. Тем, кто не успел зарегистрироваться заранее, будет предоставлена возможность присоединиться к отрядам по приезде при наличии свободных мест. Для желающих отдыхать отдельно также будет выделена территория. Программа и локации доступны как для свободного посещения, так и по предварительной записи.
Ранее рассказывали, что красноярцы стали активнее «ссылать» детей в летние лагеря: интерес увеличился на 43%.