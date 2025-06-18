Омич без прав установил на авто подложный «красивый» номер и катался по городу

Транспортное средство с липовыми номерами А 555 АА засекли на улицах города дорожные камеры видеонаблюдения. В тот же день сотрудники ДПС остановили машину на проспекте Маркса. За рулем иномарки оказался 25 летний омич. Машиной с липовыми номерами он управлял не имея ни водительских прав, ни полиса ОСАГО.