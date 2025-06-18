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Омич без прав установил на авто подложный «красивый» номер и катался по городу

Парень заявил, что сделал это ради эффектного фото.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции по Омской области рассказали о курьезном случае, который, однако, вполне мог закончится трагедией. 25-летний омич без прав установил на автомобиль подложные госзнаки с красивыми регистрационными номерами и нагло катался по городу.

Транспортное средство с липовыми номерами А 555 АА засекли на улицах города дорожные камеры видеонаблюдения. В тот же день сотрудники ДПС остановили машину на проспекте Маркса. За рулем иномарки оказался 25 летний омич. Машиной с липовыми номерами он управлял не имея ни водительских прав, ни полиса ОСАГО.

«Установку подложных госномеров он объяснил желанием сделать красивое фото», — рассказали в Госавтоинспекции по Омской области.

Тягу к прекрасному сотрудники Госавтоинспекции оценила по достоинству — тремя административными делами: за управление автомобилем без прав, установку заведомо подложных государственных регистрационных знаков и отсутствие полиса ОСАГО.

Автомобиль помещен на спецстоянку, а любитель эффектной езды доставлен в отдел полиции № 4 для дальнейшего разбирательства.