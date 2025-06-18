Обманутый аферистами мужчина забрал у жительницы Пинска более Br130 тыс

За помощью в милицию обратилась 76-летняя жительница Пинска, которая попалась на уловку аферистов. Сначала с пинчанкой связались якобы представители сотового оператора. Под предлогом продления договора собеседники выманили паспортные данные женщины. Во время второго звонка лжеправоохранители убедили пенсионерку, что на ее имя злоумышленники оформляют кредиты. Чтобы сохранить свои сбережения, она должна срочно «задекларировать» все имеющиеся наличные. Жертва поверила и отдала прибывшему курьеру более Br130 тыс. в эквиваленте.
Оперативники установили личность посредника и задержали его. Посыльным оказался 37-летний житель Смолевичского района, который ранее сам стал жертвой мошенников по аналогичной схеме. Часть денег у него изъята и будет возвращена потерпевшей.
Следователи возбудили дело за мошенничество.
В МВД напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, банковских и иных учреждений не звонят гражданам в мессенджерах. «Если неизвестные по телефону требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами (задекларировать, положить на безопасный счет, отдать курьеру