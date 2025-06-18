Обманутый аферистами мужчина забрал у жительницы Пинска более Br130 тыс

За помощью в милицию обратилась 76-летняя жительница Пинска, которая попалась на уловку аферистов. Сначала с пинчанкой связались якобы представители сотового оператора. Под предлогом продления договора собеседники выманили паспортные данные женщины. Во время второго звонка лжеправоохранители убедили пенсионерку, что на ее имя злоумышленники оформляют кредиты. Чтобы сохранить свои сбережения, она должна срочно «задекларировать» все имеющиеся наличные. Жертва поверила и отдала прибывшему курьеру более Br130 тыс. в эквиваленте.