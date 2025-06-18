В Минцифры Татарстана объяснили причину перебоев с мобильным интернетом

Сейчас операторы мобильной связи и Роскомнадзор по Татарстану работают над тем, чтобы было хотя бы минимальное подключение к интернету для оплаты покупок или поездок на такси. В ведомстве пояснили, что сотовая связь и доступ к бесплатному Wi-Fi работают во время ограничений, в том числе в парках и ТЦ, сообщает «Татар-информ».