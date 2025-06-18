В Минцифры Татарстана объяснили причину перебоев с мобильным интернетом

В последние дни в Татарстане во время режима «Беспилотной опасности» вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. В Минцифры республики объяснили, почему такое решение необходимо.
Беспилотники могут управляться через мобильный интернет. Для того, чтобы снизить риск для жителей региона, во время угрозы атаки БПЛА ограничивается использование мобильной сети передачи данных.
Сейчас операторы мобильной связи и Роскомнадзор по Татарстану работают над тем, чтобы было хотя бы минимальное подключение к интернету для оплаты покупок или поездок на такси. В ведомстве пояснили, что сотовая связь и доступ к бесплатному Wi-Fi работают во время ограничений, в том числе в парках и ТЦ, сообщает «Татар-информ».