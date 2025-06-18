«Если меня что-то пугает, значит я должен это попробовать»

— Вы фаталист? Верите в судьбу?— Я верю, что нам всё уже прописано и предначертано. Главное — не бояться.— А как вы относитесь к словам Курта Кобейна, что «лучше сгореть, чем угаснуть»?— Гореть тоже можно по-разному. Если бы Курт горел без помощи дополнительных подручных средств, назовем это так, то продолжал бы гореть до сих пор. Был бы ярким и самодостаточным. И не думаю, что у него было бы какое-нибудь выгорание или еще что-то. Человек явно получал удовольствие от написания музыки, ее исполнения, записи. Именно музыка стала бы его топливом в итоге. Но он сделал другой выбор.