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За полгода активисты из Верхнекамья сдали на переработку около 30 тонн макулатуры

В начале летних каникул в Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ».

В начале летних каникул в Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ». В краевом МинЖКХ и благоустройства отметили, что в первом полугодии жители территорий Верхнекамья собрали около 30 тонн макулатуры, 100 кг пластиковых крышечек и 1,7 тонны батареек.

Элементы питания — опасный вид отходов, их будут утилизировать в Челябинске на заводе «Мегаполисресурс».

Куратор проекта, руководитель Российского экологического общества в Прикамье Вячеслав Марков рассказал, что за время действия акции было собрано 28,7 тонны батареек и около 430 тонн макулатуры: «В территориях, где проходит акция, традиционно проводим занятия, особое внимание уделяем сбору отходов, которые запрещены к захоронению. Важно показать, что батарейки можно и нужно вовлекать во вторичный оборот».

С 2021 года организаторами акции «ЭКОЛОГиЯ» выступают фонд «Обитаемый Урал» при поддержке Российского экологического общества, регионального оператора «ПРО ТКО» и компании «Гринсити». В рамках акции в школах, детсадах, общественных центрах и бюджетных учреждениях Соликамска, Березников, Усолья, а также Александровска и Кизела было установлено 700 экопаков для сбора макулатуры, пластиковых крышечек и батареек.