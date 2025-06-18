За полгода активисты из Верхнекамья сдали на переработку около 30 тонн макулатуры

Куратор проекта, руководитель Российского экологического общества в Прикамье Вячеслав Марков рассказал, что за время действия акции было собрано 28,7 тонны батареек и около 430 тонн макулатуры: «В территориях, где проходит акция, традиционно проводим занятия, особое внимание уделяем сбору отходов, которые запрещены к захоронению. Важно показать, что батарейки можно и нужно вовлекать во вторичный оборот».