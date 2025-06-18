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Работу аэропорта в Челябинске проверят после задержки самолета в Египет

Транспортная прокуратура города также ведет проверку авиакомпании-перевозчика.

Источник: Аргументы и факты

Челябинская транспортная прокуратура проверит работу аэропорта после задержки авиарейса в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сегодня, 18 июня 2025 года, в аэропорту Челябинска (Баландино) по техническим причинам произошла задержка рейса № 698 в Шарм-эх-Шейх авиакомпании Almasria Airlines. По расписанию самолет должен был вылететь в 01 час 20 минут 18 июня 2025 года. Сейчас время сдвинулось до 19 часов 00 минут 18 июня.

«Челябинской транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании организованы надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, проводится проверка в отношении АО “ЧАП” в части организации работы аэропорта», — прокомментировали в ведомстве.

Пассажиров авиарейса оформляют в гостиницу. Для них организовали трансфер.