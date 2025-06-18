Работу аэропорта в Челябинске проверят после задержки самолета в Египет

Сегодня, 18 июня 2025 года, в аэропорту Челябинска (Баландино) по техническим причинам произошла задержка рейса № 698 в Шарм-эх-Шейх авиакомпании Almasria Airlines. По расписанию самолет должен был вылететь в 01 час 20 минут 18 июня 2025 года. Сейчас время сдвинулось до 19 часов 00 минут 18 июня.