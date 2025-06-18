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Компания из Ростова-на-Дону отсудила у предприятия из ДНР 274,2 млн рублей

Поставщик газа выиграл в Ростове суд с теплоэнергетиками из Донецкой Народной Республики.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик газа с юридическим адресом в Ростове-на-Дону отсудил у теплоэнергетического предприятия из ДНР 274,2 млн рублей. Финансовые претензии рассматривались в Арбитражном суде Ростовской области.

Судя по электронной картотеке дел, в данном случае исковое заявление поступило в марте 2025 года, решение вынесли в июне.

Известно, что изначально ответчик задолжал 410,5 млн рублей, но потом истец скорректировал требования и попросил о взыскании 274,2 млн рублей «в связи с погашением суммы». Также по решению арбитража компания из ДНР должна перечислить государственную пошлину в 663,5 тысячи рублей.

Добавим, это была не единственная тяжба между участниками процесса. Например, в июне 2025 года суд также удовлетворил требования о взыскании долга в 60,9 млн рублей. В апреле с ответчиком судился уже филиал газового поставщика из Херсонской области.

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