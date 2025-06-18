Сильные последствия от вспышки класса Х для Земли исключены

«На настоящий момент сильные последствия для Земли исключены. Вспышка, судя по всему, произошла очень глубоко в атмосфере Солнца, почти у его поверхности и была почти полностью экранирована расположенными выше сильными магнитными полями. Фронтальных выбросов плазмы, направленных в сторону Земли, не зарегистрировано. На снимках, поступивших с солнечных коронографов, присутствуют признаки ухода массы на правом краю Солнца, но эти явления слабые, а, кроме того, направлены сильно в сторону от нас», — говорится в сообщении.