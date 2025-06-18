Сильные последствия от вспышки класса Х для Земли исключены

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выброса солнечной плазмы в сторону Земли от вспышки высочайшего класса, произошедшей в ночь на среду, не зарегистрировано, поэтому в настоящий момент сильные последствия для Земли исключены. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На настоящий момент сильные последствия для Земли исключены. Вспышка, судя по всему, произошла очень глубоко в атмосфере Солнца, почти у его поверхности и была почти полностью экранирована расположенными выше сильными магнитными полями. Фронтальных выбросов плазмы, направленных в сторону Земли, не зарегистрировано. На снимках, поступивших с солнечных коронографов, присутствуют признаки ухода массы на правом краю Солнца, но эти явления слабые, а, кроме того, направлены сильно в сторону от нас», — говорится в сообщении.
Ранее в Институте прикладной геофизики подтвердили ТАСС информацию о вспышке X1.2, произошедшей в ночь на 18 июня на Солнце.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.