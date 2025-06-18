Россияне в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ

«На сегодняшний день пенсионные карты ПСБ получили более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, и более 1 600 — в Южной Осетии. Таким образом, мы уже обеспечили картами подавляющее большинство получателей социальных выплат из числа наших соотечественников в этих республиках», — отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.