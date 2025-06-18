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Россияне в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ

Граждане РФ в Абхазии и Южной Осетии будут получать пенсию только на карты ПСБ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Изменяется порядок получения пенсионных и социальных выплат для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и Южной Осетии, с августа начисление средств от Социального фонда России (СФР) будет осуществляться исключительно на карты ПСБ, сообщает пресс-служба банка.

Оформление осуществляется по предварительной записи по бесплатной телефонной линии. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа специальных выездных групп.

«На сегодняшний день пенсионные карты ПСБ получили более 19 тысяч россиян, проживающих в Абхазии, и более 1 600 — в Южной Осетии. Таким образом, мы уже обеспечили картами подавляющее большинство получателей социальных выплат из числа наших соотечественников в этих республиках», — отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.