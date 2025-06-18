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В Самаре выпустили в Волгу 2,5 тысяч мальков краснокнижной стерляди

В районе села Винновка, в Саратовское водохранилище реки Волги, было запущено 2 546 мальков стерляди — ценной и редкой рыбы, занесённой в Красную книгу.

В Самаре провели традиционную экологическую акцию. В районе села Винновка, в Саратовское водохранилище реки Волги, было запущено 2 546 мальков стерляди — ценной и редкой рыбы, занесённой в Красную книгу.

Выпуск молоди прошёл под контролем специалистов Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Они проверили состояние рыбок, их количество и вес перед самым спуском в реку. Об этом сообщил портал НИАСам.

Мальки были выращены в рыбоводческом хозяйстве при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре.

Для их содержания создали особые условия: используют речную воду, поддерживают нужную температуру, следят за освещением, плотностью посадки и питанием.

Перед выпуском рыб держали в бассейнах с такой же температурой воды, как в Волге, чтобы минимизировать стресс от перехода в естественную среду.

С 2018 года благодаря таким акциям в Волгу уже выпустили более 126 тысяч мальков стерляди.

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