Двухметровые змеи заполонили пляжи на испанском курорте: Туристы из Молдовы и других стран боятся заходить в море

Туристы массово жалуются на появление двухметровых змей в морской воде у побережья Ибицы. Биологи объясняют: змеи зимуют в лодках, а с наступлением тепла заплывают в море. Присутствие зафиксировано и на других островах, где они уже уничтожили местную фауну.