Двухметровые змеи заполонили пляжи на испанском курорте: Туристы из Молдовы и других стран боятся заходить в море

Туристы массово жалуются на появление двухметровых змей в морской воде у побережья Ибицы. Биологи объясняют: змеи зимуют в лодках, а с наступлением тепла заплывают в море. Присутствие зафиксировано и на других островах, где они уже уничтожили местную фауну.
Вероятно, речь идёт о подковчатом полозе. Он неядовитый, но представляет опасность для местных ящериц, которые просто могут исчезнуть.
Местные жители требуют срочных мер, а отдыхающие массово отменяют поездки.
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