+35 и выше ожидается в Иркутской области 19−23 июня

С 19 по 23 июня в Иркутской области ожидается потепление до +35 градусов, а в некоторых районах и выше. Осадков в эти дни не будет, только в Катангском районе возможен небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском УГМС, днем по области температура будет +25…+30 градусов, а в западных районах +35.