+35 и выше ожидается в Иркутской области 19−23 июня

С 19 по 23 июня в Иркутской области ожидается потепление до +35 градусов, а в некоторых районах и выше. Осадков в эти дни не будет, только в Катангском районе возможен небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском УГМС, днем по области температура будет +25…+30 градусов, а в западных районах +35.
— В Иркутске будет переменная облачность, но без осадков. Порывы ветра с юго-востока 5−10 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов, а ночью похолодает до +9…+11, — уточнили в Иркутском гидрометцентре.
Сотрудники МЧС по региону предупреждают, что 19 июня в некоторых лесах ожидается высокая пожароопасность 4 класса. А в пятницу и субботу в большинстве районов вероятно наступление чрезвычайного 5-го уровня.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Приангарье незаконные рубки леса сократились в 2,3 раза за год.