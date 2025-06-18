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Умерла народная артистка России Наталья Тенякова

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МХТ имени Чехова.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится, что Тенякова умерла в ночь на 18 июня. В театре отметили, что ее смерть стала «подкашивающей» и «фундаментальной» потерей. Там подчеркнули, что Тенякова была опорой театральной труппы, актрисой исключительного дара, чье природное обаяние невозможно было ни описать, ни воспроизвести. Также подчеркивается, что она была человеком необыкновенной честности и подлинности, задававшей высочайшую планку как в искусстве, так и в жизни — планку, к которой стремятся, несмотря на то, что она почти не достижима.

В театре выразили соболезнования дочери Теняковой Дарье Юрской, а также родным и близким актрисы. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.