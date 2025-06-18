Умерла народная артистка России Наталья Тенякова

В сообщении говорится, что Тенякова умерла в ночь на 18 июня. В театре отметили, что ее смерть стала «подкашивающей» и «фундаментальной» потерей. Там подчеркнули, что Тенякова была опорой театральной труппы, актрисой исключительного дара, чье природное обаяние невозможно было ни описать, ни воспроизвести. Также подчеркивается, что она была человеком необыкновенной честности и подлинности, задававшей высочайшую планку как в искусстве, так и в жизни — планку, к которой стремятся, несмотря на то, что она почти не достижима.