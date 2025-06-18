Бывший замглавы минздрава Самарской области Майрамукаев просит отправить его на СВО

Последнее письмо направлено в июне. Напомним, сейчас Майрамукаев находится под судом по еще одному «медицинскому» уголовному делу. В новом обвинении речь идет о допуске к работе только аффилированных компаний. Если его признают виновным и в этот раз, то к прошлому сроку лишения свободы могут добавить новый.