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Бывший замглавы минздрава Самарской области Майрамукаев просит отправить его на СВО

Экс-заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев обратился к военкому и военному прокурору с просьбой отправить его на СВО. Информацию подтвердил адвокат бывшего чиновника Тимофей Михеев.

2 июля 2024 г. Октябрьский районный суд Самары признал Майрамукаева виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначили девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 45 млн рублей. Также его на шесть лет лишили права быть представителем власти и занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Сообщается, что с октября 2024 года Майрамукаев несколько раз обращался в военные комиссариаты и что он включен в перечень кандидатов для поступления на военную службу по контракту.

«Помимо высокой физической подготовки, моральной устойчивости и умственных способностей, Майрамукаев А. А. имеет специальные познания и обширный опыт работы в области информационных технологий (IT), которые, безусловно, могут быть успешно применены в зоне проведения СВО», — приводит доводы в обращении юрист.

Последнее письмо направлено в июне. Напомним, сейчас Майрамукаев находится под судом по еще одному «медицинскому» уголовному делу. В новом обвинении речь идет о допуске к работе только аффилированных компаний. Если его признают виновным и в этот раз, то к прошлому сроку лишения свободы могут добавить новый.