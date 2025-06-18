Рыбаки проехали по улицам Копейска в лодке на крыше машины

Опасное развлечение выбрали для себя любители рыбалки из Копейска. Группа мужчин решила прокатиться по улицам города на лодке. Колёс для плавсредства у них не было под рукой, зато рядом оказался автомобиль «Датсун». Мужчины погрузили лодку на крышу машины. Несколько друзей залезли в неё, а один из граждан вызвался сесть за руль и повезти товарищей навстречу приключениям. Веселье продолжалось, пока компанию друзей не остановили инспекторы ДПС.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, за необычное развлечение прилетело водителю. На мужчину составили четыре административных протокола, в том числе за нарушение правил перевозки пассажиров.
ГАИ предупреждает, что нарушение ПДД может привести не только к штрафам, но и к тяжёлым последствиям для жизни и здоровья нарушителей. Не забывайте об осторожности и берегите себя!
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