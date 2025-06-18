ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис ОМС, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Временно проживающий в РФ иностранный гражданин обязан иметь действующий на территории РФ договор (полис) добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой организацией или с иностранной страховой организацией, имеющими право в соответствии со страховым законодательством на осуществление в РФ добровольного медицинского страхования, либо полис обязательного медицинского страхования в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном медицинском страховании», — сказано в сопроводительных документах.
В пояснительной записке уточняется, что, если у временно или постоянно проживающего в России иностранного гражданина отсутствует действующий медицинский полис, то сведения о таком иностранном гражданине будут внесены в реестр контролируемых лиц, что создаст правовой механизм для применения к нему режима высылки.
Кроме того, уточняется перечень документов, представляемых иностранными гражданами при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание: добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС.
По мнению авторов инициативы, данное изменение позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания в России без доступа к базовому медицинскому обслуживанию.