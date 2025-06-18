ЛДПР предложила обязать иностранцев иметь действующий полис ОМС

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект об обязанности иностранных граждан, временно проживающих в РФ, иметь действующий полис ОМС, если он отсутствует, это может стать причиной для депортации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.