7 выпускников Татарстана получили по 100 баллов по двум предметам на ЕГЭ

В Татарстане семь выпускников смогли дважды получить высший балл по профильным предметам. Они сдавали ЕГЭ по русскому языку и химии, сообщили в минобрнауки республики.
— Наиболее успешной школой Татарстана среди стобалльников по русскому языку стал лицей № 131 в Вахитовском районе Казани, где три выпускника достигли такого результата. Два стобалльника показали результаты в школе № 6 Бугульмы, IT-лицее КФУ и лицее № 121 Казани, — прокомментировали в министерстве.
Отметим, в этом году ЕГЭ по русскому языку сдали более 15,1 тыс. выпускников. Высший балл по русскому языку по итогам получил 31 выпускник. Известно, что в прошлом году таких было 66.