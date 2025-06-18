Омские прокуроры заинтересовались внезапным отключением электричества

В частности, прокуратура отреагировала на многочисленные сообщения омичей в социальных сетях по факту внезапного отключения жилых домов от энергоснабжения. Из сообщений омичей выяснилось, что без света длительное время оставались дома по улицам Осовиахимиовская, Карла Маркса, Северные. Также без электроэнергии оказались омичи, проживающие в районе ЖД-вокзала.