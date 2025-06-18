Омские прокуроры заинтересовались внезапным отключением электричества

Прокуратура города Омска организовала сегодня, 18 июня, проверку деятельности компании «Омскэлектро». Поводом стало вчерашнее массовое отключения электричества в нескольких районах Омска.
В частности, прокуратура отреагировала на многочисленные сообщения омичей в социальных сетях по факту внезапного отключения жилых домов от энергоснабжения. Из сообщений омичей выяснилось, что без света длительное время оставались дома по улицам Осовиахимиовская, Карла Маркса, Северные. Также без электроэнергии оказались омичи, проживающие в районе ЖД-вокзала.
Положение усугубляло отсутствие какой-либо информации по поводу внештатной ситуации: жители жаловались, что не могли дозвониться в Единую диспетчерскую службу. Восстановление энергообеспечения в большинстве районов города началось только ближе к ночи.
В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка причинам отключения электричества. При наличии оснований в отношении сетевых организаций будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что в Омске, вечером 17 июня, произошло массовое отключение электроэнергии. Десятки улиц остались без света.