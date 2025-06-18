В Омске массово отключают электроэнергию: разбираемся, что происходит

Местные жители продолжают жаловаться на отсутствие света в домах в разных районах города. Первое серьёзное отключение произошло 17 июня, когда электричество пропало у жителей Кировского, Центрального, Ленинского округа, а также в Амурском посёлке.
Один из местных жителей сообщил, что на улице Тарской в районе 15-й Северной более восьми часов не было электроэнергии. Пока официальной информации о причинах отключения не поступало.
Утром 18 июня жители Левобережья сообщили, что электричество к ним вернулось. Однако ближе к 12:30 отключения затронули центр города. Омичи сообщали об отсутствии света в районе улицы Карла Маркса, на Иртышской набережной, а также на 24-й Северной:
«На 24-й Северной нет электричества, и вчера не было! У нас электроплиты и электронасосы на воду, мы полностью отрезаны от цивилизации! Люди в лифте сидят, застряли».
«На Красном Пути у библиотеки им. Пушкина тоже нет света».
«Вчера с 18:00 до 24:00 не было света, сейчас опять нет. Продукты, что ли, выкидывать из холодильника?».
«На Звездова через день отключали, теперь каждый день!».
После сообщений о частых отключениях электричества омская прокуратура начала проверку. В ходе неё будут выявлены причины отключений, а также соблюдение норм по продолжительности перебоев со светом и срокам устранения аварий. Специалисты также проверят состояние объектов электросетей.
По информации «Омскэлектро», причиной отключений стали аномально высокие температуры, которые перегревают трансформаторные подстанции и увеличивают нагрузку на электросети из-за работы кондиционеров.
На данный момент ремонтные бригады компании восстанавливают электроснабжение на улицах К. Маркса, Братской, Серова, Панфилова и других (время восстановления — до 18:00). Также работы идут на улицах Красный Пахарь, Орджоникидзе и других (время восстановления — до 14:00).