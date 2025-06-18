В Омске массово отключают электроэнергию: разбираемся, что происходит

На данный момент ремонтные бригады компании восстанавливают электроснабжение на улицах К. Маркса, Братской, Серова, Панфилова и других (время восстановления — до 18:00). Также работы идут на улицах Красный Пахарь, Орджоникидзе и других (время восстановления — до 14:00).