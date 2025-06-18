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Асееву отказали в возвращении звания почётного жителя Новосибирска

Ранее, в мае, Асеев подал ходатайство о снятии судимости и суд удовлетворил его с условием отмены осуждения и снятия судимости.

Источник: Freepik

На сессии 18 июня депутаты Совета Новосибирска не стали рассматривать вопрос о восстановлении звания почётного жителя города для академика Александра Асеева, бывшего главы Сибирского отделения РАН.

Ранее, в мае, Асеев подал ходатайство о снятии судимости и суд удовлетворил его с условием отмены осуждения и снятия судимости. Однако на заседании было разъяснено, что для восстановления почётного звания необходимо не только снятие судимости, но и полная либо частичная отмена самого приговора, чего пока не произошло.