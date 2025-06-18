Асееву отказали в возвращении звания почётного жителя Новосибирска

Ранее, в мае, Асеев подал ходатайство о снятии судимости и суд удовлетворил его с условием отмены осуждения и снятия судимости. Однако на заседании было разъяснено, что для восстановления почётного звания необходимо не только снятие судимости, но и полная либо частичная отмена самого приговора, чего пока не произошло.