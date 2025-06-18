Белорусский онколог назвал пять признаков ABCDE для удаления родинки даже летом

Пять критериев ABCDE как повод после консультации с врачом удалить родинку вне зависимости от места ее расположения и времени года в интервью порталу 24health.by назвал завкафедрой онкологии Белорусского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Александр Жуковец.
Онколог сказал о критериях ABCDE, которые надо знать. Это Asymmetry (асимметрия родинки, когда одна ее половина не соответствует другой), Border irregularity (неровность края родинки, нечеткие или зазубренные границы родинки), Color (цвет разных частей родинки отличается), Diameter (диаметр более 6 мм), Elevation and/or evolution — возвышение над кожей или любое изменение родинки, произошедшее за последнее время, минимум за последние 2 месяцев.
По словам Александра Жиковца, если врач срочно рекомендует удалить родинку, то надо это сделать вне зависимости от времени года, тогда как родинки по косметическим показаниям предпочтительно удалять в осенне-зимне-весенний период.
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