Белорусский онколог назвал пять признаков ABCDE для удаления родинки даже летом

Онколог сказал о критериях ABCDE, которые надо знать. Это Asymmetry (асимметрия родинки, когда одна ее половина не соответствует другой), Border irregularity (неровность края родинки, нечеткие или зазубренные границы родинки), Color (цвет разных частей родинки отличается), Diameter (диаметр более 6 мм), Elevation and/or evolution — возвышение над кожей или любое изменение родинки, произошедшее за последнее время, минимум за последние 2 месяцев.