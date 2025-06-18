Тренер Александр Полинкевич покинул БК «Самара»

Специалист работал с волжанами с 2011 года. О его уходе пресс-служба клуба сообщила в среду утром.
Александр Полинкевич начинал с детского состава. В 2012 году перешел в основу. Был ассистентом. По два раза брал с самарцами Суперлигу и Кубок России по баскетболу.
В 2022-м пополнил тренерский штаб первой команды и участвовал с ней в Единой лиге ВТБ.
«Год спустя возглавил молодежку. Параллельно с ноября 2021-го работает с мужской сборной», — уточнили представители БК «Самара».
На днях стало известно, что волжане остались в элите российского баскетбола.
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