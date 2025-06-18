В мае в Прикамье заметно подорожали овощи, мясо и туристические услуги

По сравнению с апрелем заметнее выросли в цене мясо и овощи. В мае отмечалось удорожание птицы (на 4,2%), продуктов из мяса птицы копченых (на 4,5%), консервов (на 2,7%) и субпродуктов мясных (на 1,8%), полуфабрикатов мясных (на 1,1%), рыбы мороженой (на 2,8%), консервов рыбных (на 2,7%), соли, соусов, специй (на 2,7%). Одновременно с этим на 0,3−5,1% снижались цены на сахар, сыры, масло, яйца, сосиски, икру лососевых рыб, креветки, творог, чай и кофе.