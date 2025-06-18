В Иркутском районе нашли немецкую гранату образца 1914 года

В Иркутском районе недалеко от села Никольск археологи-любители нашли немецкую гранату образца 1914 года, когда осматривали местность с помощью металлоискателя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Росгвардии по региону, это ручная осколочная граната времен Первой мировой войны.
— Боеприпас, который пролежал в земле, имел следы коррозии и мог представлять угрозы для жизни горожан, — уточнили в ведомстве.
Поэтому специалисты-взрывотехники обезвредили и уничтожили опасную находку накладным зарядом на месте.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что следователи завели уголовное дело по факту гибели рабочего в Шелехове. Люлька, в которой был мужчина, сорвалась с высоты.