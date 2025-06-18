В Иркутском районе нашли немецкую гранату образца 1914 года

В Иркутском районе недалеко от села Никольск археологи-любители нашли немецкую гранату образца 1914 года, когда осматривали местность с помощью металлоискателя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Росгвардии по региону, это ручная осколочная граната времен Первой мировой войны.