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Ковчег с мощами святой Матроны Московской прибудет в Новосибирск

Особые мероприятия запланированы на первый и последний день пребывания святыни.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирск доставят ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыня будет доступна для поклонения в Вознесенском кафедральном соборе с 19 по 24 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественная встреча ковчега состоится 19 июня в 10:00 при участии духовенства Новосибирской епархии. Для паломников организован ежедневный доступ с 7:00 до 21:00 без перерывов.

Особые мероприятия запланированы на первый и последний день пребывания святыни. 24 июня в 18:30 состоится торжественный молебен перед отправкой ковчега. Организаторы ожидают повышенный интерес верующих и готовят дополнительные меры безопасности.