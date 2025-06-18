Ковчег с мощами святой Матроны Московской прибудет в Новосибирск

В Новосибирск доставят ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Святыня будет доступна для поклонения в Вознесенском кафедральном соборе с 19 по 24 июня, сообщает пресс-служба мэрии.
Торжественная встреча ковчега состоится 19 июня в 10:00 при участии духовенства Новосибирской епархии. Для паломников организован ежедневный доступ с 7:00 до 21:00 без перерывов.
Особые мероприятия запланированы на первый и последний день пребывания святыни. 24 июня в 18:30 состоится торжественный молебен перед отправкой ковчега. Организаторы ожидают повышенный интерес верующих и готовят дополнительные меры безопасности.