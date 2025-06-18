Онлайн-продажа льготных авиабилетов доступна до 2 ноября 2026 года

Эксперимент по продаже авиабилетов на «Портале субсидированных перевозок» стартовал с 1 января 2025 года, срок его действия истекал 1 июля 2025 года. Льготные и субсидируемые авиабилеты в режиме онлайн могут приобрести молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, а также жители регионов Дальнего Востока и Калининградской области, плюс студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области.