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Онлайн-продажа льготных авиабилетов доступна до 2 ноября 2026 года

Под эксперимент попадают жители регионов Дальнего Востока.

Источник: PrimaMedia.ru

Правительство РФ продлило проведение эксперимента по онлайн-продаже билетов отдельным категориям граждан на субсидируемые государством авиаперелеты до 2 ноября 2026 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперимент по продаже авиабилетов на «Портале субсидированных перевозок» стартовал с 1 января 2025 года, срок его действия истекал 1 июля 2025 года. Льготные и субсидируемые авиабилеты в режиме онлайн могут приобрести молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи, а также жители регионов Дальнего Востока и Калининградской области, плюс студенты вузов, расположенных на территории Калининградской области.

В рамках продления эксперимента будут донастроены механизмы электронного подтверждения прав пассажира на билет по специальному тарифу. В результате заработает цифровой сервис, обеспечивающий проверку права пассажиров на льготные билеты в режиме реального времени.

Эксперимент призван упростить процедуру покупки таких билетов и снизить время на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.