Москвичей не будут переселять по программе реновации в другие районы

МОСКВА, 18 июн — РИА Недвижимость. Принятый Госдумой закон о требованиях к районам расселения при комплексном развитии территорий (КРТ) не повлияет на реализацию программы реновации в Москве, переселять ее участников в другие районы не будут, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
Госдума в июне приняла закон, наделяющий города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом самостоятельно устанавливать требования к местам расположения новых многоквартирных домов для переселения граждан в рамках проектов КРТ. Принятие закона спровоцировало волну предположений, что теперь москвичей, участвующих в программе реновации, столичные власти смогут переселять в произвольно выбранные районы, в том числе из центра города на окраины.
«Федеральный закон о требованиях к районам расселения при КРТ касается только реализации территории в рамках комплексного развития и не влияет на реализацию программы реновации», — прокомментировали опасения в департаменте градполитики столицы.
В ведомстве напомнили, что права участников реновации защищены специальным законом города Москвы о дополнительных гарантиях их жилищных и имущественных прав, который имеет дополнительную силу применения к федеральному законодательству.
Согласно этому закону новое жилье участникам программы предоставляется в том же районе Москвы, в котором расположен их многоквартирный дом, подлежащий реновации. Исключение из этого правила составляют только Зеленоград и Новая Москва, где новое жилье может быть предоставлено в границах того же административного округа.
«Эти гарантии по-прежнему действуют для всех участников программы реновации без изменений и переселение происходит в соответствии с данными ранее обязательствами», — подчеркнули в департаменте, добавив также, что в настоящее время проектов КРТ жилой застройки в Москве не реализуется.