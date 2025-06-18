Москвичей не будут переселять по программе реновации в другие районы

Согласно этому закону новое жилье участникам программы предоставляется в том же районе Москвы, в котором расположен их многоквартирный дом, подлежащий реновации. Исключение из этого правила составляют только Зеленоград и Новая Москва, где новое жилье может быть предоставлено в границах того же административного округа.