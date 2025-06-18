В Ростовской области раскрыли контрабанду психотропного вещества из Индии

Сотрудники таможни напоминают: незаконное перемещение сильнодействующих веществ (лекарств и биодобавок) попадает под уголовную статью. (ст. 226.1 УК РФ). Наказание в таких случаях — до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей или в размере дохода за период до пяти лет.