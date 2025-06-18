Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области раскрыли контрабанду психотропного вещества из Индии

Таможенники Ростовской области остановили контрабанду сильнодействующего вещества.

Источник: Комсомольская правда

Через Ростовскую область в Донецкую Народную Республику по почте регулярно поставляли запрещенное сильнодействующее вещество. Контрабанду раскрыли в ходе оперативных мероприятий, говорится на сайте Южного таможенного управления.

Оказалось, что нелегальный препарат поступал из Индии. Получатель распространял товар на территории ДНР. Вещество изъяли, сейчас проводится проверка.

Сотрудники таможни напоминают: незаконное перемещение сильнодействующих веществ (лекарств и биодобавок) попадает под уголовную статью. (ст. 226.1 УК РФ). Наказание в таких случаях — до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей или в размере дохода за период до пяти лет.

Подпишись на нас в Telegram.