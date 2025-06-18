В Ростовской области раскрыли контрабанду психотропного вещества из Индии

Через Ростовскую область в Донецкую Народную Республику по почте регулярно поставляли запрещенное сильнодействующее вещество. Контрабанду раскрыли в ходе оперативных мероприятий, говорится на сайте Южного таможенного управления.
Оказалось, что нелегальный препарат поступал из Индии. Получатель распространял товар на территории ДНР. Вещество изъяли, сейчас проводится проверка.
Сотрудники таможни напоминают: незаконное перемещение сильнодействующих веществ (лекарств и биодобавок) попадает под уголовную статью. (ст. 226.1 УК РФ). Наказание в таких случаях — до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей или в размере дохода за период до пяти лет.
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