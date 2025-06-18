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Иванец: результаты школьников на ЦЭ повысились на 15−20 баллов

В этом году 11-классники в третий раз в истории сдали в качестве итоговой аттестации два централизованных испытания — один предмет на выбор и государственный язык (русский или белорусский).

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Министр образования Андрей Иванец подвел итоги централизованных экзаменов, которые выпускники школ сдавали 26 и 29 мая.

По его словам, уровень подготовленности белорусских школьников с каждым годом растет — это показывает количество стобалльных результатов и подросшего среднего балла по учебным предметам.

«Мы можем абсолютно объективно сказать о том, что качество подготовки наших школьников на голову выше, чем выпускников прошлых лет. Разница в баллах между выпускниками прошлого и этого года по отдельным предметам составляет 15−20 пунктов, а это говорит о том, что наше школьное образование имеет высокий уровень. Мы гордимся нашими учителями и выпускниками», — цитирует Иванца БелТА.

Глава Минобразования отметил, что централизованный экзамен позволяет объективно оценить знания школьников. Он также напомнил, что сложность заданий на ЦЭ соответствует базовой программе обратил внимание, что подготовка к испытаниям не требует участия репетиторов и прохождения образовательных курсов вне школы.

Школьница из Молодечно с аттестатом 10,0 стала рекордсменкой на ЦЭ>>>.

Результаты ЦЭ-2025.

Шестого июня стали известны результаты экзамена по профильным предметам. Максимально возможные 100 баллов получили 622 школьника. В прошлом году их было 636.

При этом высший результат выпускники получили по 13 предметам, больше всего — по математике (175 человек).

Спустя три дня, 9 июня, одиннадцатиклассники узнали результаты экзамена по государственному языку. Сто баллов получили 979 человек: из них 715 по русскому языку и 264 по белорусскому языку. В 2024 году отличников было на порядок меньше — 469.

Самые высокие средние баллы на ЦЭ-2025 были зафиксированы на испытаниях по физике и истории Беларуси — 65,9, а также белорусскому языку — 65,6. Самый низкий средний балл — по географии (54,96).