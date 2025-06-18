Иванец: результаты школьников на ЦЭ повысились на 15−20 баллов

«Мы можем абсолютно объективно сказать о том, что качество подготовки наших школьников на голову выше, чем выпускников прошлых лет. Разница в баллах между выпускниками прошлого и этого года по отдельным предметам составляет 15−20 пунктов, а это говорит о том, что наше школьное образование имеет высокий уровень. Мы гордимся нашими учителями и выпускниками», — цитирует Иванца БелТА.