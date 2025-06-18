В Волгограде ввели новые правила на проезд большегрузов по городу

В Волгограде с 18 июня ввели запрет на проезд по дорогам города большегрузного транспорта. Он будет действовать с 5.00 до 23.00 до 31 августа. При этом меры действуют, только если температура воздуха превышает +32 градуса, сообщили в администрации Волгограда.
Отмечается также, что запрет не распространяется на транспорт, который перевозит продукты питания, лекарства, горюче-смазочные материалы, медицинский кислород, почту, грузы для ликвидации ЧС или для Минобороны РФ.
Также под действия ограничения не подпадают большегрузы, которые осуществляют строительные и дорожно-эксплуатационные работы, перевозят коммунальные отходы.
Запрет вводится ежегодно для защиты городских дорог от негативного воздействия большегрузного транспорта во время жары.