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В Волгограде ввели новые правила на проезд большегрузов по городу

Ограничения будут действовать до 31 августа в период сильной жары.

В Волгограде с 18 июня ввели запрет на проезд по дорогам города большегрузного транспорта. Он будет действовать с 5.00 до 23.00 до 31 августа. При этом меры действуют, только если температура воздуха превышает +32 градуса, сообщили в администрации Волгограда.

Отмечается также, что запрет не распространяется на транспорт, который перевозит продукты питания, лекарства, горюче-смазочные материалы, медицинский кислород, почту, грузы для ликвидации ЧС или для Минобороны РФ.

Также под действия ограничения не подпадают большегрузы, которые осуществляют строительные и дорожно-эксплуатационные работы, перевозят коммунальные отходы.

Запрет вводится ежегодно для защиты городских дорог от негативного воздействия большегрузного транспорта во время жары.