В Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что 51-летний мужчина, подошел к дереву и наклонился, чтобы завязать шнурок. Внезапно на его спину упал скворечник. В ведомстве обратили внимание, что поспособствовали инциденту сильный ветер и дождь. Пострадавший обратился в больницу за медпомощью. Согласно проведенной экспертизе, было установлено наличие у мужчины перелома ребра с повреждениями правого легкого.
В Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника. Фото: sudexpert.gov.by.
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