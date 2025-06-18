В Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника

Сообщается, что 51-летний мужчина, подошел к дереву и наклонился, чтобы завязать шнурок. Внезапно на его спину упал скворечник. В ведомстве обратили внимание, что поспособствовали инциденту сильный ветер и дождь. Пострадавший обратился в больницу за медпомощью. Согласно проведенной экспертизе, было установлено наличие у мужчины перелома ребра с повреждениями правого легкого.