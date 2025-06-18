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В Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника

В Лунинце упавший от ветра скворечник сломал мужчине ребро и повредил легкое.

Источник: Комсомольская правда

В Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника. Подробности раскрыли в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Сообщается, что 51-летний мужчина, подошел к дереву и наклонился, чтобы завязать шнурок. Внезапно на его спину упал скворечник. В ведомстве обратили внимание, что поспособствовали инциденту сильный ветер и дождь. Пострадавший обратился в больницу за медпомощью. Согласно проведенной экспертизе, было установлено наличие у мужчины перелома ребра с повреждениями правого легкого.

В Лунинце мужчина получил перелом ребра из-за упавшего от ветра скворечника. Фото: sudexpert.gov.by.

Ранее судэксперты установили причину смерти жителя Гродно, найденного в квартире.

Кстати, МВД раскрыло подробности гибели 400 коров на предприятии под Лиозно.

А еще в Беларуси 71 корова погибла, а мужчина выжил от удара молнии.