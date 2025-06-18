ФАС ограничит рост цен на отели Владивостока в преддверии ВЭФ-2025

Новая методика, по словам главы ФАС Максима Шаскольского, позволит заранее прогнозировать и ограничивать суточные тарифы на номера в отелях, в том числе во Владивостоке во время Восточного экономического форума.
«Мы предложили методику, как ограничить этот взрывной рост цен, потому что поднимать их настолько высоко неправильно», — цитирует Шаскольского РИА VladNews.
Согласно данным ФАС, практика показывает, что в преддверии масштабных событий, таких как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, владельцы отелей значительно увеличивают цены на проживание. Так, накануне ВЭФ-2024 средняя стоимость бронирования в Приморье выросла на 30%, а цены на авиабилеты из Москвы достигали 42 тысяч рублей из-за ажиотажного спроса.
Ведомство предполагает, что внедрение нового инструмента поможет избежать необоснованных скачков цен не только во Владивостоке, но и в других городах, где проводятся крупные деловые мероприятия, таких как Сочи и Казань. По утвержденной методике гостиницы будут самостоятельно рассчитывать предельные тарифы на номера.
Юбилейный X Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».