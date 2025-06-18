ФАС ограничит рост цен на отели Владивостока в преддверии ВЭФ-2025

Ведомство предполагает, что внедрение нового инструмента поможет избежать необоснованных скачков цен не только во Владивостоке, но и в других городах, где проводятся крупные деловые мероприятия, таких как Сочи и Казань. По утвержденной методике гостиницы будут самостоятельно рассчитывать предельные тарифы на номера.