Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС ограничит рост цен на отели Владивостока в преддверии ВЭФ-2025

Федеральная антимонопольная служба России разработала механизм контроля за стоимостью проживания в гостиницах в период проведения крупных международных форумов.

Новая методика, по словам главы ФАС Максима Шаскольского, позволит заранее прогнозировать и ограничивать суточные тарифы на номера в отелях, в том числе во Владивостоке во время Восточного экономического форума.

«Мы предложили методику, как ограничить этот взрывной рост цен, потому что поднимать их настолько высоко неправильно», — цитирует Шаскольского РИА VladNews.

Согласно данным ФАС, практика показывает, что в преддверии масштабных событий, таких как Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, владельцы отелей значительно увеличивают цены на проживание. Так, накануне ВЭФ-2024 средняя стоимость бронирования в Приморье выросла на 30%, а цены на авиабилеты из Москвы достигали 42 тысяч рублей из-за ажиотажного спроса.

Ведомство предполагает, что внедрение нового инструмента поможет избежать необоснованных скачков цен не только во Владивостоке, но и в других городах, где проводятся крупные деловые мероприятия, таких как Сочи и Казань. По утвержденной методике гостиницы будут самостоятельно рассчитывать предельные тарифы на номера.

Юбилейный X Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».