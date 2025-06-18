Эксперт назвала скрытые причины болей в спине

Неожиданный фактор может провоцировать хронические боли в спине — об этом в разговоре с NEWS.ru сообщила врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, помимо физических нагрузок и травм, источником проблемы часто становятся психоэмоциональные состояния — стресс и депрессия.
— Многие удивляются, когда узнают, что постоянное напряжение в спине связано не с позвоночником, а с нервной системой, — объясняет Павлова. — Длительный стресс истощает запасы магния и витаминов группы В, которые отвечают за расслабление мышц. Без этих элементов мышечные зажимы становятся хроническими, а болевой порог — более чувствительным.
Специалист подчеркивает, что настоящая депрессия — это биохимический сбой, при котором организм теряет способность восстанавливаться. Нехватка витаминов В6, В9 и В12 усиливает восприятие боли, а нарушенный сон лишает тело естественных механизмов восстановления. Поэтому лечение должно быть комплексным — от коррекции питания до психотерапии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Бурятии ставил уколы для облегчения боли в спине, но случилось страшное. Понадобилась серьезная операция.