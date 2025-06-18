Эксперт назвала скрытые причины болей в спине

— Многие удивляются, когда узнают, что постоянное напряжение в спине связано не с позвоночником, а с нервной системой, — объясняет Павлова. — Длительный стресс истощает запасы магния и витаминов группы В, которые отвечают за расслабление мышц. Без этих элементов мышечные зажимы становятся хроническими, а болевой порог — более чувствительным.