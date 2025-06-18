В Самаре откроется выставка народного искусства из разных уголков России

19 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина открылась масштабная выставка «Смыслы и промыслы» (0+), подготовленная совместно с музейно-выставочным центром «РОСИЗО» (Москва). Экспозиция стала частью национального проекта «Народные художественные промыслы» и первой в серии выставок, которые пройдут в Туле, Оренбурге и Казани.
Выставка организована по географическому принципу: СЕВЕР — ЮГ — ВОСТОК — ЦЕНТР. В Самаре представлены уникальные экспонаты из разных регионов России: оренбургские пуховые платки, тульские самовары и кружевные панно, казанская вышивка и изделия из кожи. Также в экспозицию включена коллекция филейно-гипюрной вышивки самарского мастера Надежды Тазовой.
Проект направлен на сохранение культурного наследия и популяризацию народных ремёсел. Самарская выставка будет работать до 7 сентября, затем её примет Оренбург, а позже — Тула и Казань.
Адрес: ул. Ленинская, 142. Начало в 17:00. Вход на открытие свободный.
Ранее мы писали, что самарская премьера фильма «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе пройдет 21 июня в Третьяковской галерее.
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