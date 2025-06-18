В Самаре откроется выставка народного искусства из разных уголков России

19 июня в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П. В. Алабина открылась масштабная выставка «Смыслы и промыслы» (0+), подготовленная совместно с музейно-выставочным центром «РОСИЗО» (Москва). Экспозиция стала частью национального проекта «Народные художественные промыслы» и первой в серии выставок, которые пройдут в Туле, Оренбурге и Казани.