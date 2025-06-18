Созданы «неклонируемые» наночастицы для генерации ключей шифрования

Для проверки работы этого подхода ученые нанесли случайным образом несколько наборов гибридных наночастиц из золота и кремния на подложку из кремния, подсветили их при помощи лазера и проанализировали структуру спектра вырабатываемого ими свечения. Эти замеры показали, что каждая частица излучает свет с уникальным спектром, зависящим от ее внутренней структуры. Такой «световой отпечаток» невозможно подделать, так как их оптические свойства нельзя воспроизвести даже в том случае, если точно повторить расположение частиц.