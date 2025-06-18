Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025.
Как передает корреспондент РИА Новости, в оформлении стены использованы преимущественно розы и гвоздики.
Как рассказали РИА Новости организаторы, на ее сборку ушло 72−80 часов.
Саму композицию разрабатывали около полугода.
В оформлении стенда также представлен орден Победы, учрежденный в 1943 году. В его оформлении использованы золото, серебро, бриллианты, рубин, синтетические рубины, эмаль. Образец из собрания Гохрана России.
В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.