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Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представили на ПМЭФ-2025

Стенд из живых цветов в форме ордена Победы представлен на ПМЭФ-2025.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Стенд, выполненный из живых цветов в форме ордена Победы, представлен на одном из стендов открывающегося в среду ПМЭФ-2025.

Как передает корреспондент РИА Новости, в оформлении стены использованы преимущественно розы и гвоздики.

Как рассказали РИА Новости организаторы, на ее сборку ушло 72−80 часов.

Саму композицию разрабатывали около полугода.

В оформлении стенда также представлен орден Победы, учрежденный в 1943 году. В его оформлении использованы золото, серебро, бриллианты, рубин, синтетические рубины, эмаль. Образец из собрания Гохрана России.

В 2025 году отмечается 80-летие Великой Победы.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.