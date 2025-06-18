Избегайте давления и критики: как родителям поддержать абитуриентов при поступлении

— Начните с создания чек-листа для каждого учебного заведения, куда ребенок планирует поступать. Это поможет ничего не упустить и соблюсти все требования. Обязательно подготовьте как оригиналы, так и качественные копии всех необходимых документов. Если вы подаете их онлайн, прежде всего, убедитесь, что личный аккаунт на госуслугах подтвержден — это необходимо для использования цифровых сервисов. Все документы следует отсканировать в хорошем разрешении, чтобы текст и изображения были хорошо видны. Особое внимание уделите подписям и печатям — они должны читаться.