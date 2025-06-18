Омск опять без электричества

В тексте указано, что электричество в Омске снова отсутствует. Под «удар» энергетиков сегодня попал самый центр города. Также сообщается о том, что из-за неработающих светофоров водители встали в пробках, а пешеходы вынуждены почти наощупь пробираться по темным подземным переходам.