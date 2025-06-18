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Омск опять без электричества

В соцсетях омичи публикуют фотографии неработающих светофоров и пишут о возникших вв центре города автомобильных пробках.

Источник: Комсомольская правда

Омичи разместили сегодня, 18 июня, фотографии в городском паблике «Жесть Омск» соцсети «Вконтакте» фотографии с неработающими светофорами в самом центре города — по улице Интернациональная.

В тексте указано, что электричество в Омске снова отсутствует. Под «удар» энергетиков сегодня попал самый центр города. Также сообщается о том, что из-за неработающих светофоров водители встали в пробках, а пешеходы вынуждены почти наощупь пробираться по темным подземным переходам.

Причины отключения света неизвестны. Новость прокомментировала администрация Омска, сообщив, что на основании информации от «Омскэлектро», свет будет восстановлен к 14−00.

Ранее мы сообщали, что омская прокуратура заинтересовались вчерашним внезапным отключением электричества.